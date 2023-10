BERLINE & LOUIS WINSBERG « LES POÉTIC’S » INVITE THOMAS DE POURQUERY le Petit duc Aix-en-Provence, 6 janvier 2024, Aix-en-Provence.

BERLINE & LOUIS WINSBERG « LES POÉTIC’S » INVITE THOMAS DE POURQUERY Samedi 6 janvier 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Un voyage musical joyeux et métissé, entre poésie populaire, rythmes latins et mélodies hispano- arabes

WahRani c’est une invitation pour un voyage hors du temps, où la poésie bédouine et la musique orientale dansent autour des rythmes latins et des mélodies espagnoles.

Les 5 musiciens de WahRani revisitent des standards de la musique oranaise avec des arrangements influencés par le latin-jazz, le flamenco et d’autres styles venus de loin.

Les chansons de WahRani racontent Oran la « radieuse », ses histoires d’amour, d’exil, de nostalgie, de fête et de joie à travers des chansons qui ont bercé plusieurs générations.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T20:30:00+01:00 – 2024-01-06T23:30:00+01:00

Bertrand Lauret / Thomas Michel