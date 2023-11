Shoeshiners Band le Petit duc Aix-en-Provence, 16 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Shoeshiners Band Samedi 16 décembre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

« Le Shoeshiners Band, sextet à haute énergie dansante » – Le Monde

C’est avec une énergie nouvelle et une passion dévorante, que The Shoeshiners Band emprunte le chemin de l’âge d’or du jazz. Leur swing festif et rythmé nous transporte dans un univers suspendu, hors du temps…ne laissant comme repère qu’une irrésistible envie de danser !

The Shoeshiners Band nait de la volonté de la jeune génération du jazz de renouer avec les racines de cette musique et ses liens viscéraux avec la danse. Cette danse, c’est le Lindy Hop,

qu’on dansait au Savoy Ballroom et dans les rues d’Harlem. La musique c’est du swing, celui de Count Basie, de Jimmie Lunceford, de Chick Webb… Celui qui vous met irrésistiblement le sourire aux lèvres et la joie au coeur ! Dynamique et enjoué, cet orchestre ne peut vous donner qu’une envie : vous lever de vos sièges !

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

