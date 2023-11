LA MÒSSA le Petit duc Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, Aix-en-Provence.

LA MÒSSA Vendredi 8 décembre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Looking at Sounds est le nouveau quartet formé par le contrebassiste Michel Benita, autour d’un noyau issu du groupe Ethics – le trompettiste suisse Matthieu Michel et le batteur Philippe Garcia – auquel s’ajoute Jozef Dumoulin, nouveau venu dans la famille, apportant dans ses bagages l’onirisme ambiant de son jeu de Fender Rhodes minimaliste. L’improvisation collective sert de base à un répertoire principalement composé par Michel Benita, que l’on retrouve dans Looking At Sounds, sorti en 2020 sur le prestigieux label allemand ECM.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web!

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

Jean-Baptiste-Millot