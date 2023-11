LA MÒSSA le Petit duc Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence.

LA MÒSSA Jeudi 7 décembre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Une grande agape musicale, tout à la fois subtile, fiévreuse et engagée

La Mòssa est un mouvement perpétuel, un tourbillon polyphonique et percussif. Avec un nouveau répertoire plus âpre et plus ancré dans le monde actuel, ces cinq artistes-mondes bousculent un peu plus les codes.

Pour ce répertoire majoritairement composé par ses bons soins, le groupe pose une nouvelle empreinte sur son histoire…

Plus que jamais transfrontalières, ces artistes sont toujours portées vers la transe sans frontière. Leurs identités plurielles sont au service d’un groupe encore plus soudé par les percussions, dans un esprit de célébration païenne, fiévreuse et engagée !

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepetitduc.net/abonnements-tarifs/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

Marc Ginot