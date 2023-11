Kolibri / Corentin Grellier le Petit duc Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Kolibri / Corentin Grellier Samedi 2 décembre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Kolibri

Kolibri c’est la rencontre des univers de Marion Koen et de Mathieu Cesari. Ensemble, ils composent et conçoivent les arrangements. Les textes de Marion sont pour la plupart en français, mais aussi en anglais,parfois les deux langues sont entremêlées dans une même chanson.

Les quatre musiciens travaillent ensemble une pâte sonore presque cinématographique, et c’est …

« Des ailes qui se déploient …

Un cri qui s’envole pour retomber aussitôt dans un écrin de douceur.

Des sons qui s’épousent, se frottent, se cherchent, se trouvent pour porter une voix.

Tout se déroule telle la bande d’un film de super 8 sur fond d’écran imaginaire et singulier. »

Corentin Grellier | De Plumes et d’Os

Corentin Grellier fait des chansons comme on se fabrique des cabanes Entre refuge et aventure Claude Delrieu accorde son accordéon à ce qui chante autour de lui Entre cascade et velours Les chansons mélangent de l’intime et du partagé. Des hommes, des femmes et des enfances. Des liens et des lieux Qui se tissent Entre le tout seul et l’ensemble.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

