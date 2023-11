ZIKOTEMPO | RECYCLOWN le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône ZIKOTEMPO | RECYCLOWN le Petit duc Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence. ZIKOTEMPO | RECYCLOWN Mercredi 22 novembre, 16h30 le Petit duc Adulte 10€ / enfant 6€ ZIK vit dans la rue.

Il fabrique des instruments de musique avec des déchets, contre la volonté de BRUITOS, grand Dictateur du son. Il ne le sait pas encore mais son destin est bien plus grand qu’il ne l’imagine. TEMPO, envoyé par les Sages du Groove, vient en effet lui annoncer sa mission : Sauver la Musique !

Partant du principe que tout est Son, embarquez dans une aventure comicÔmusicale !

Tout devient alors jonglerie sonore : Détournements d’objets du quotidien ou symphonie recyclée…jusqu’au corps tout entier !

RecyClown-nous !

En amont de leur représentation, ce duo clownesque invite les enfants au questionnement sur Soi, le Beau, le nécessaire, mais également sur le «Quoi faire avec nos déchets?» et propose un moment de construction d’instruments de musique recyclés à partir de déchets ainsi qu’une restitution rythmée! Le fruit de ces créations de l’après-midi sera intégré au concert tous publics de 16h30 !

Infos Accompagnement artistique :

15h00 : « Recycl’instrus » : « construction d’instruments de musique recyclés » à partir de 8 ans, limité à 20 enfants sur inscription obligatoire sur public@lepetitduc.net

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

