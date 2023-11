DUO OLIVIER MAUREL & BIJAN CHEMIRANI le Petit duc Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

DUO OLIVIER MAUREL & BIJAN CHEMIRANI Samedi 18 novembre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Quand le Jazz rencontre la Musique du monde

Le Duo Maurel / Chemirani se réunit autour d’un répertoire de compositions chargées des influences des rythmes traditionnels de la Méditerranée et du Moyen-Orient, du jazz et des musiques du monde.

L’instrumentarium, (luths, percussions, piano & claviers), permet d’imaginer et de modeler des matières sonores, des atmosphères riches et chatoyantes, un son caractéristique au duo, sans effacer l’essentielle dimension acoustique.

Leur complicité et le désir commun de laisser l’espace à la musique de l’instant nourrissent le concert et la rencontre avec le public.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

_____________________________________________________________

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

