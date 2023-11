DUO OLIVIER KER OURIO & MANUEL ROCHEMAN le Petit duc Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Ces deux complices «passeurs de son» célèbrent de grandes figures du Jazz mais aussi leur propre complicité

Olivier KER OURIO et Manuel ROCHEMAN partageant depuis longtemps un amour immodéré pour leur album de chevet « Affinity », du pianiste Bill EVANS avec l’harmoniciste Toots THIELEMANS, ont tout naturellement intitulé leur duo « Affinities ».

Réunionnais descendant d’émigrants Bretons, l’harmoniciste Olivier Ker Ourio a toujours baigné dans une double / triple culture musicale, jouant aussi bien aux côtés du chanteur Danyel Waro, son compatriote insulaire, qu’avec Marcel Azzola ou de grands noms du jazz européen (Didier Lockwood, André Ceccarelli, Emmanuel Bex, Sylvain Luc, Philip Catherine…) qui tous voient en lui «le seul vrai successeur de Toots Thielemans». Le duo / duel qu’il propose avec le pianiste Manuel Rocheman est une suite logique dans son compagnonnage jazzistique depuis 30 ans.

Elevé au rang de grand prêtre des 88 touches par Martial Solal – que le monde jazzistique même américain adule depuis des décennies – Manuel Rocheman s’inscrit dans une illustre lignée de musiciens, explorateurs de sons, de briseurs de lignes, de saute-frontières thématiques et de transgresseurs de genres. Si la liste de ses contributions sonores depuis une vingtaine d’années est fort longue, quelques noms suffisent à suggérer la qualité et l’éclectisme de ce qui attend l’auditeur : Didier Lockwood et André Ceccarelli (un cousinage avant l’heure avec Olivier Ker Oulio), Johnny Griffin, Jean-Luc Ponty, Kyle Eastwood, Michel Legrand, mais également Charles Aznavour ou le musicien brésilien Toninho Horta…

Leurs collaborations n’ont jamais cessé de se renouveler, réunis tantôt autour d’un programme populaire consacré à la chanson française ou alors plongés dans l’univers introspectif que Bill Evans et Toots Thielemans ont créé lors de leur album « Affinity » auquel ces deux complices rendent hommage.

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

