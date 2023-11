PIERRE GUEYRARD | CE SONT LES ARBRES QUI FONT LE VENT le Petit duc Aix-en-Provence, 12 novembre 2023, Aix-en-Provence.

PIERRE GUEYRARD | CE SONT LES ARBRES QUI FONT LE VENT Dimanche 12 novembre, 14h30 le Petit duc De 6 à 19€

Ce spectacle est pour toi… et le Monde entier !

C’est normal, la poésie c’est pour chacun et pour le Monde entier.

C’est comme l’eau de l’océan, les lacs et les poissons de méditerranée.

La poésie, nous sert à grandir mieux. Et c’est pour ça que tu dois en dévorer les vers.

En poésie, on dit des vers pas des phrases.

Le ver de terre vit caché, pour voir sa frimousse, il faut le chercher.

La poésie vit cachée, dans tout ce qui existe, dans tout ce qui pousse.

Tous les enfants savent la trouver.

Tous les gens aiment les vers de terre, mais qui le leur dit ?

Tous les gens aiment la poésie, mais qui en lit ?

Pierre Gueyrard, accompagné d’un invité surprise, chante et dit les poèmes de son recueil pour enfants. Sur l’écran, défilent ses aquarelles.

Le spectacle terminé, un livre est offert, puis, les enfants seront invités à reproduire les illustrations de l’artiste ou inventer leurs poèmes.

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-12T15:30:00+01:00

