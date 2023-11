Sweet Street Opera / Czesare le Petit duc Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Sweet Street Opera / Czesare Vendredi 10 novembre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Sweet Street Opera

Né à Nairobi de père kényan et de mère anglaise (Liverpool), Edward développe depuis l’enfance sa sensibilité musicale entre l’écoute des Beatles, et de la rumba congolaise avec sa guitare comme trait d’union pour conjuguer ses multiples héritages.

Le style musical “Afro Poppy” de Sweet Street Opera c’est la distillation de l’ensemble de ces influences: de l’âme, un jeu de guitare aux saveurs folk et de rumba sur fond de synthés électro minimalistes. Des textes à multiples sens, en anglais et en français, parfois drôles, souvent poétiques, nous emmènent à travers le paysage saccadé du Black Atlantic, entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Czesare

Czesare est une autrice-compositrice-interprète de 24 ans, originaire de Provence. Elle se découvre très tôt une passion pour la musique et est aujourd’hui une guitariste confirmée. Rythmes groove, funk lancinant et chanson française, l’univers de Czesare est solaire – mais pas que. Naviguant entre ombre et lumière, elle chante sur une pop alternative sa solitude, ses démons, ses déboires amoureux et son androgynie.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

