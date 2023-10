MERLE le Petit duc Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, Aix-en-Provence.

MERLE Jeudi 19 octobre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Merle vous souhaite un bel atterrissage dans son univers ! Avec sa Pop à Plumes mêlant la malice de -M- et l’ambiance de Air, cet oiseau conteur à la voix androgyne s’amuse dans son premier EP Métamorphoses à décrire nos existences qui tournent en rond.

On virevolte avec lui entre ville et campagne en suivant le chant des merles qu’il invoque sur scène avec sa Bird Box, machine mystérieuse permettant de parler oiseau. Une soirée mêlant poésie et paillettes avec un live onirique en trio.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web

