L’ATELIER-CONCERT DE MERLE le Petit duc Aix-en-Provence, 18 octobre 2023, Aix-en-Provence.

L’ATELIER-CONCERT DE MERLE Mercredi 18 octobre, 16h00 le Petit duc De 6 à 19€

Merle aime à parler de ses amis oiseaux et à propager leurs chants. Artiste chanteur, compositeur, il est aussi diplômé de l’École Normale Supérieure et de Sciences Po Paris en politiques de l’environnement.

Ses amis oiseaux sont en effet bien bavards : auraient-ils des choses à nous dire ? Merle se propose d’enquêter avec vous, afin de mieux les comprendre via une création collective fantastique où il s’agira de les traduire et de leur répondre en mêlant musique et mots.

En amont de ce concert participatif, le trio Merle propose un atelier de sensibilisation à l’écologie et l’initiation au chant et à l’écriture, en partant des chants d’oiseaux et l’utilisation de la Bird Box.

Le fruit de ces créations de l’après-midi sera intégré au concert tous publics de 16h30. Les jeunes pourront se produire au côté du trio de Merle s’ils le souhaitent !

Infos Accompagnement artistique :

14h30 : limité à 12 enfants qui pourront participer au concert de 16h30 sur inscription obligatoire sur public@lepetitduc.net

Dans le cadre de Momaix

En salle (sans retransmission)

