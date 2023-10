DIZZYLEZ & VINCENT TRUEL le Petit duc Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

DIZZYLEZ & VINCENT TRUEL Samedi 14 octobre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

A babord, Dizzylez, champion d’Europe de Slam, globe-trotter musical, auteur esthète à l’esprit ouvert.

A tribord, Vincent Truel, ancien dj et beatmaker devenu talentueux compositeur et très fin pianiste.

Plus de 10 ans que les deux compères écument les scènes ensemble, alternant slams sur piano classique et morceaux qui ont des airs de chansons.

Fluides, énergétiques, touchants, ils viennent présenter au Petit Duc quelques uns de leurs classiques et des extraits d’un tout nouvel album.

Concert à La Forge, notre espace d’accueil transformée en salle de concert (sans retransmission)

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

