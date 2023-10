HEARTBEAT TRIO le Petit duc Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, Aix-en-Provence.

HEARTBEAT TRIO Vendredi 13 octobre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

C’est le jour J de la sortie de son nouvel album « Lifetimes » qu’Yvan Robilliard revient au Petit Duc. Entouré du batteur afro-américain Justin Faulkner et du bassiste français Laurent David, il forme le « Heartbeat trio », et rend hommage à Tony Williams.

Épaulé de Daniel Yvinec en tant que directeur artistique, Yvan a composé un répertoire s’appuyant autant sur le piano que le fender rhodes et le minimoog.

Tony Williams fut un explorateur dans l’orchestration et le textural, mélangeant électrique et acoustique. Sa volonté d’explorer le funk, le métal et la pop, forgé par un amour immodéré du jazz vont l’emmener vers de nouveaux chemins.

C’est avec la même volonté d’intention que celle de Tony Williams et de son groupe « LIFETIME », que le Heartbeat trio s’engage avec ferveur dans l’urgence d’une exploration émotionnelle et stylistique d’une définition de ce qui est pour eux le jazz.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

