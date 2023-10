Mandy Lerouge le Petit duc Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Mandy Lerouge Samedi 7 octobre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Et si les plus grandes œuvres du répertoire populaire argentin avaient été composées par une femme… française !

En s’intéressant à l’œuvre du poète, chanteur et guitariste argentin Atahualpa Yupanqui (1908-1992), Mandy Lerouge découvre en 2020 que près d’une centaine de ses œuvres, sont co-signées par un certain « Pablo Del Cerro », compositeur discret de l’Histoire des musiques argentines. Ou plutôt, une compositrice… française ! Antoinette Paule Pépin-Fitzpatrick (1908 – 1990).

Commence alors pour Mandy Lerouge une véritable enquête de près de 3 ans, sur les traces de Pablo del Cerro, de Paris à Buenos Aires, jusqu’au village de Cerro Colorado (Argentine) où elle est accueillie plusieurs semaines par Roberto Chavero, fils d’Atahualpa Yupanqui et Antoinette Pépin. Un collectage à la découverte des lieux, des paysages et rencontres qui ont inspiré et nourri leur collaboration artistique. Une plongée dans l’histoire, les partitions, la bibliothèque personnelle mais aussi les carnets de composition et de confidences de celle qu’Atahualpa Yupanqui surnommait « Nénette ». A découvrir sur scène, en concert, dès 2023.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

