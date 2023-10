Benjamin Petit Quartet / Dear John le Petit duc Aix-en-Provence, 6 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Benjamin Petit Quartet / Dear John Vendredi 6 octobre, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter et bien d’autres, des thèmes revisités par ce saxophoniste virtuose !

Après de nombreuses collaborations dans le milieu de la pop et du jazz (Michel Jonasz ou Lionel Richie et bien d’autres) Benjamin Petit fait voler son saxophone dans les cieux des virtuoses dès son premier album 5 degrés Sud (parrainé par André Manoukian et sorti en 2017 chez le label French Paradox). Du jazz de haute voltige…

En 2022, Dear John, le 2ème album du saxophoniste est conçu comme une lettre adressée à John Williams. Le musicien y réarrange dans l’univers jazz les plus beaux titres du compositeur américain.

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

