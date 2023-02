Emilie Lesbros le Petit duc, 11 mars 2023, Aix-en-Provence.

Emilie Lesbros Samedi 11 mars, 20h30 le Petit duc

6 / 19€

♫♫♫

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Emilie Lesbros a tout compris de notre époque : capter le groove du moment et son étrange vibration, puis restituer le tout en une version déformée et définitivement mélodique. Parfois les contours de certains morceaux frôlent la pop musique, à d’autres moments le rythme passe du binaire au ternaire puis s’accélère, les machines s’affolent, et la trans arrive. Les mélodies, quant à elles se retiennent et donnent l’occasion de chanter. Le chant passe de l’anglais au français.

Des sons purs et organiques, subtilement teintés d’électro, viennent soutenir la sensualité d’un chant au grain inimitable.

Ona-Liza est une recherche permanente d’éveil des sens, Elle se rit des conventions en ouvrant une nouvelle voix qui libère du poids du temps et explose les codes de notre époque. C’est ce qu’elle appelle la « Parrhèsia Musique » : une forme musicale de contrastes où le doux côtoie l’amer, où la folie rencontre la rigueur, où la légèreté se fait profonde, une liberté de parole sans barrière.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T22:30:00+01:00