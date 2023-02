Chants de l’aube et du soir le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Chants de l'aube et du soir Jeudi 9 mars, 20h30 le Petit duc

6 / 10€

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le compositeur Cyril Achard nous propose une création originale, puisant son inspiration des maîtres de la mélodie française tels que Fauré, Ravel et autre Poulenc, pour trouver un équilibre entre poésie et musique avec le choix de l’auteur Fabrice Hadjadj, écrivain et poète de premier plan.

Les mélodies épousent passionnément les contours du texte – le couple voix-instrument ne reléguant pas l’accompagnateur au second rôle. Le discours musical s’enrichit du parcours personnel des deux artistes, d’influences plus modernes et jazz.

Dans une épure voix et guitare acoustique, ce duo célèbre la beauté et le miracle de ce qui naît avant de s’éteindre, à l’image de la vie, du bonheur, de l’espoir ou de l’amour perdu.

