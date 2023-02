Arnaud Dolmen 4tet le Petit duc, 3 février 2023, Aix-en-Provence.

Arnaud Dolmen 4tet Vendredi 3 février, 20h30 le Petit duc

♫JAZZ♫

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arnaud Dolmen batteur, compositeur, leader, fait partie des artistes les plus plébiscités de sa génération. Il a été nommé parmi les cinq meilleurs batteurs de jazz de l’année 2021 par Jazz Magazine et Jazz News et distingué « Révélation » aux Victoires du Jazz 2022 !

Ses sources d’inspiration en matière de composition sont nombreuses : du Jazz avec des sonorités new-yorkaises et contemporaines aux Musiques Mandingues en passant par la complexité rythmique des musiques traditionnelles Caribéennes.

Ses voyages fréquents étayent la finesse de sa sensibilité et l’étendue de son ouverture d’esprit.

« Guy Konkèt, Tigran Hamasyan, Ornette Coleman ou encore Claude Debussy ont une profonde influence sur ma démarche artistique. Leur aura mélodieuse m’envahit d’une grandeur délicieuse et implicite comme si ils transmettaient une énergie subliminale rappelant que le champ des possibles est ouvert : en musique comme ailleurs » affirme le batteur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-03T22:30:00+01:00