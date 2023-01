Mèche le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Mèche sort un premier album ! Elle revient avec de nouvelles chansons, un nouveau visage plus rock sur scène, accompagnée d’Abdella Souni (réalisateur de l’album) et de Jean-Michel Pires (batteur sur l’album) pour former un beau power-trio efficace.

Le rêve est le fil conducteur de ces nouvelles chansons. Cauchemars, espoirs, histoires…

L’imaginaire en ébullition, nous allons passer un moment à rêver ensemble et refaire le monde en musique et en mots.

Après le dernier EP « Pour une nuit d’hiver » sorti en 2017, l’album «Rêver» sortira début 2023.

