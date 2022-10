Nicolas Folmer Quintet – Hommage À Michel Legrand le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Nicolas Folmer Quintet – Hommage À Michel Legrand le Petit duc, 16 décembre 2022, Aix-en-Provence. Nicolas Folmer Quintet – Hommage À Michel Legrand Vendredi 16 décembre, 19h30 le Petit duc

De 6 à 19€

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur >> Concert en salle et sur la Chaîne Petit Duc Web

En 2009, Michel Legrand a donné carte blanche à Nicolas Folmer pour revisiter son répertoire . Ils ont construit une magnifique complicité artistique en enregistrant ensemble l’album « Nicolas Folmer plays Michel Legrand » qu’ils ont ensuite présenté en tournée.

Outre la poésie croisée de leurs deux univers si personnels, ce sont également les anecdotes sur le compositeur contées par Nicolas dont fourmille ce projet qui ravira nos oreilles pour cette soirée pleine de lyrisme, de swing et de virtuosité.

Concert dans le cadre de Une 5ème Saison de la Ville d’Aix-en-Provence

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

