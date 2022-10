Sanseverino – Hommage À Béranger le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Sanseverino – Hommage À Béranger le Petit duc, 10 décembre 2022, Aix-en-Provence. Sanseverino – Hommage À Béranger Samedi 10 décembre, 20h30 le Petit duc

De 6 à 19€

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur >> Concert en salle et sur la Chaîne Petit Duc Web

« Être fan de Béranger, ça n’existe pas.

On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé.

Par contre chanter ses chansons c’est possible, lui rendre un hommage sincère aussi.

Le volume 2 des reprises sortira en automne.

Après plus de 80 dates pour le volume un, je m’en irai à nouveau sur les routes en solo pour

colporter les chansons de François dit « Beber »

Une guitare, un micro, une énorme envie de chanter…

C’est tout. »

– Sanseverino

Concert dans le cadre de Une 5ème Saison de la ville d’Aix-en-Provence

2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-10T22:30:00+01:00

