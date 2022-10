Lougarouve – Mille Reflets D’Anne Sylvestre le Petit duc, 8 décembre 2022, Aix-en-Provence.

Lougarouve – Mille Reflets D’Anne Sylvestre Jeudi 8 décembre, 20h30 le Petit duc

De 6 à 19€

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un moment suspendu qui enchante les proches d’Anne Sylvestre et ceux qui la découvrent

>> Concert en salle et sur la Chaîne Petit Duc Web

En novembre 2020, Anne Sylvestre s’est éclipsée, malgré 495 projets et un public amoureux… Chagrin… Et désir immédiat de la garder vivante. Comment ?

On se laisserait traverser par son œuvre foisonnante…

On rêverait d’un spectacle profond et drôle pour lui être fidèle.

On voudrait tout chanter, mais faudrait choisir…

Alors, on parlerait des gens… de « Ceux qui doutent », et de tous les autres…

Extrait presse :

« Un enchantement, un bonheur ! Des fulgurances du cœur nous traversent dans des chansons méconnues d’Anne Sylvestre dont la femme est le terreau de l’écriture et la source d’inspiration première. » – J.P Hané

Concert dans le cadre de Une 5ème Saison de la Ville d’Aix-en-Provence



