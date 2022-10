Né[B]Uleuse – OTTiLiE [B] : Streaming Expérience le Petit duc, 7 décembre 2022, Aix-en-Provence.

Né[B]Uleuse – OTTiLiE [B] : Streaming Expérience Mercredi 7 décembre, 20h30 le Petit duc

6 / 10€

♫♫♫

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une expérimentation artistique, entre recherche et création, pour réinventer le partage du sensible en livestream

>> Concert dans La Forge du Petit Duc

Après trois jours de recherche-création au Petit Duc, Ottilie [B] vous invite pour une expérience en streaming autour de son nouveau solo/performance : Né[B]uleuse, une fable poétique qui interroge nos vies ultra-connectées.

Né[B]uleuse confronte nos rapports à la mémoire, à l’oubli, au tissu social, à la technologie. Une expérience sensible et sonore immersive, une voix qui se dresse au milieu de la foule pour questionner notre relation à l’intime et au monde, chanter et dire nos quotidiens sous l’influence des téléphones mobiles et des réseaux. Un spectacle pour lequel les téléphones portables sont invités à rester connectés !

Le mot de Mélanie Egger, doctorante au Petit Duc :

« Le concert d’Ottilie [B] marque la première mise en oeuvre d’un livestream expérimental au Petit Duc. Après un an de recherche, j’en suis arrivée au constat que le livestream ne peut se contenter d’être une tentative d’imitation du concert en salle et qu’il s’agit désormais de penser la diffusion par internet comme un acte artistique à part entière. Ainsi, ce spectacle s’est construit autour d’une adresse double : à la fois pour les spectateurs en salle et ceux sur internet. Par conséquent, ce concert sera donné en 3 lieux : depuis la salle de la Forge où l’artiste sera en scène, depuis l’amphithéâtre du l’ESA* retransmis en direct sur un écran, et depuis chez vous via la chaîne web. Qu’avez-vous ressenti depuis votre point d’écoute ? Qu’avez-vous retenu de ce concert ? Une table ronde sera organisée à l’issue du concert pour partager vos regards de spectateurs. »

Concert dans le cadre de Une 5ème saison de la Ville d’Aix-en-Provence



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T20:30:00+01:00

2022-12-07T23:00:00+01:00