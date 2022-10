La Compagnie Du Pestacle – Un Temps Pour Toi ! le Petit duc, 4 décembre 2022, Aix-en-Provence.

La Compagnie Du Pestacle – Un Temps Pour Toi ! Dimanche 4 décembre, 14h30, 16h30 le Petit duc

6 / 10€

♫JEUNE PUBLIC♫

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Spectacle très jeune public dans le cadre de Momaix

Tip, tap, il tape, le temps, il frappe, le temps, il passe, le temps !

C’est le temps qui passe ! On tape, on frappe, on chante, on danse, et ensemble on grandit, en prenant le temps…

Un temps pour tout, un temps pour toi, un temps pour nous…

Les métronomes se répondent, les cloches sonnent et volent, et une petite fille devient plus grande, au fil des saisons… c’est le petit manège de la vie… nous voilà traversant ce temps qui passe, pour en explorer chaque seconde, chaque moment, et contempler.

Ce soir je serai grand, plus grand que ce matin ?

Au son de la cloche qui tinte, le kiosque ambulant s’éclaire pour faire danser nos jours et nos nuits, car j’ai le sentiment que j’ai le temps de devenir grand…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T14:30:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00