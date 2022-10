Compagnie Eponyme – Alterégos… Ou Presque ! le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Compagnie Eponyme – Alterégos… Ou Presque ! le Petit duc, 27 novembre 2022, Aix-en-Provence. Compagnie Eponyme – Alterégos… Ou Presque ! Dimanche 27 novembre, 14h30, 16h30 le Petit duc

6 / 10€

♫JEUNE PUBLIC♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Spectacle jeune public dans le cadre de Momaix !

« Qui est l’autre nous-mêmes si je suis plusieurs ? »

Gazoline débarque avec un attirail à tout faire (surtout le pitre).

Emile attend le moment de montrer qu’il sait tout faire (surtout des gaffes).

Emile et Gazoline sont des clowns.

Dans un tourbillon de chamailleries, brouilles, embrouilles, ratages et réconciliations, ils s’improvisent chanteurs, mimes, musiciens, danseurs et vous invitent à suivre les péripéties de leur drôle de rencontre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T14:30:00+01:00

2022-11-27T17:30:00+01:00

