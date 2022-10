RODA DE CHORO – CONCERT/BOEUF (BRÉSIL) Le Petit Duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

>> Entrée libre

LANCEMENT DU FESTIVAL DE CHORO D’AIX-EN-PROVENCE Le Petit Duc Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:direction.artistique@laroda.fr »}] La Roda fête ses 15 ans en vous offrant des surprises musicales tout au long de la saison. Coup d’envoi avec une Roda de choro inaugurale. Nous avons invité pour l’occasion de fabuleux artistes internationaux … A la fois familier et exotique, le Choro est une musique brésilienne populaire, vivante et chaleureuse. Dans une Roda, le public entoure les musiciens, qui sont attablés comme pour une partie de cartes, et les initiés sont invités à agrandir le cercle… Claire Luzi et Cristiano Nascimento directeurs artistiques de la Compagnie La Roda invitent chaleureusement les musiciens souhaitant participer à cette Roda à se manifester afin de préparer cette rencontre pour que chacun trouve sa place.

>> Contactez direction.artistique@laroda.fr pour entrer dans la ronde des musiciens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T14:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

