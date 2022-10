Annick Tangorra & Alain Jean-Marie le Petit duc, 25 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Annick Tangorra & Alain Jean-Marie Vendredi 25 novembre, 20h30 le Petit duc

De 6 à 19€

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Un duo qui prend des risques et parvient à nous captiver…Time for a Cry suscite le frisson » – RFI

Mon nouvel album Time For A Cry ! symbolise ma rencontre avec l’illustre pianiste Alain Jean-Marie, autour de standards de jazz et de ses compositions qui n’étaient jusqu’alors qu’instrumentales.

Le duo est une forme qui permet une intimité musicale particulière, ce d’autant que l’album a été enregistré pour l’essentiel dans une église où la réverbération naturelle et le lieu participaient à une certaine exaltation.

Concert dans le cadre de Jazz sur la Ville



