David Chevallier 4tet Vendredi 18 novembre, 20h30 le Petit duc

De 6 à 19€

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

« L’esprit libre et curieux de l’homme est ce qui a le plus de prix au monde » – John Steinbeck

>> Concert en salle et sur la Chaîne Petit Duc Web

J’ai eu la chance de participer à divers projets avec le merveilleux pianiste John Taylor, compagnon de route de Kenny Wheeler, et j’ai eu le sentiment très net d’évoluer sur un territoire familier, presque comme si je rentrais au bercail. J’ai depuis multiplié les aventures musicales, mêlant souvent le jazz à d’autres musiques, comme le baroque, la pop, la musique contemporaine, voire l’électro.

Avec Curiosity, je souhaite retrouver la sensation éprouvée aux côté de John Taylor, ce retour aux sources auquel chacun d’entre nous peut aspirer, à un moment de sa vie. J’ai choisi de faire ce voyage aux côtés de mes fidèles Sébastien Boisseau et Christophe Lavergne, avec qui je forme un trio depuis

Je voulais également changer le son du groupe en ajoutant un instrument à vent, et c’est sur le trompettiste belge Laurent Blondiau que mon choix s’est porté car il porte en lui une synthèse exacte de ce que je recherchais, alliant lyrisme et grande liberté dans la pratique de l’improvisation.

– David Chevallier



