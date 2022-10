Gari Grèu Et L’orchestre On S’en Tape le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Gari Grèu Et L’orchestre On S’en Tape le Petit duc, 20 octobre 2022, Aix-en-Provence. Gari Grèu Et L’orchestre On S’en Tape Jeudi 20 octobre, 20h30 le Petit duc

De 6 à 19€

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Un concert pour se faire du bien à l’âme et au corps !

>> Concert en salle et sur la Chaîne Petit Duc Web

« En 2012, au moment de la sortie de « Camarade Lézard », je rencontre Tartar(e),

poète, griot, super star du Théâtre de rue, donc pauvre, éclairé, éclairant, punk, fin lettré. Je l’appelle vite « Papa » et nous nous mettons au travail pour créer des chansons pour un festival au Burkina Faso. Personne n’avait jamais dansé sur ses mots et ce moment le fit chavirer : le début d’une collaboration enivrante : Yes Papa !

Comme il le dit, « je pars dans la forêt, je ramène du bois mort et Gari essaye d’en faire des meubles ». En somme un bucheron et un menuisier. Et pour faire mes petits meubles il n’y a pas de règles.

Parfois issues d’un seul texte, parfois nourries de plusieurs d’entre eux, la plupart des chansons de « Barka » sont le fruit de ces 7 années de chemin ensemble. » – Gari

Une forêt, une jungle, une mer ? Un cerf, un homme, un corps, 1000 corps échoués…

À l’heure où tendre la main peut être un délit, il faut faire face au défi. Une création qui verra le jour après un temps de résidence au Petit Duc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T20:30:00+02:00

2022-10-20T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu le Petit duc Adresse 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville le Petit duc Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

le Petit duc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Gari Grèu Et L’orchestre On S’en Tape le Petit duc 2022-10-20 was last modified: by Gari Grèu Et L’orchestre On S’en Tape le Petit duc le Petit duc 20 octobre 2022 aix en provence le Petit duc Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône