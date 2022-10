EL Cavretico le Petit duc, 15 octobre 2022, Aix-en-Provence.

EL Cavretico Samedi 15 octobre, 20h30 le Petit duc

De 6 à 19€

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un quintet, musique et danse, éblouissant de vie et de joie !

>> Concert en salle et sur la Chaîne Petit Duc Web !

Une création proposée par La Cie Nine Spirit, prenant pour thème lʼEspagne, le Flamenco et les musiques improvisées, portée par des artistes emblématiques de la région.

Qu’il s’agisse d’origines ou bien d’idées s’accordant sur la musique et la danse, le bassin ibérique est une source dans laquelle vient s’abreuver ce quintet éblouissant de vie.

El Cavretico cʼest le désir de rassembler et de raconter nos histoires communes, dʼune seule voix, dʼun seul geste, comme une résonance intemporelle à nos quêtes de rencontres, de créations, de mélanges.



2022-10-15T20:30:00+02:00

2022-10-15T22:30:00+02:00