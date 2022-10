Maxime Atger Trio & Dizzylez – Désirs d’Horizons le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Maxime Atger Trio & Dizzylez – Désirs d'Horizons Jeudi 13 octobre, 20h30 le Petit duc

De 6 à 19€

♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Un clameur/conteur et trois improvisateurs de jazz voguent sur les notes bleues des mers du monde

>> Concert en salle et sur la Chaîne Petit Duc Web !

Dizzylez et Maxime Atger Trio forment un quartet, où la musique se construit autour d’une trame, un concert sur un fil, sans arrêts, pour nous offrir un spectacle musical unique, véritable voyage autour des dernières années de la vie de Brel.

La musique entoure les mots, les mots forment les sons dans un jeu de dialogue.

Les écritures se nourrissent entre elles et se répondent, dans une rencontre exceptionnelle entre jazz et slam.

