Atelier & Scène ouverte : « QUAND LE SLAM EST LÀ… » le Petit duc, 11 octobre 2022, Aix-en-Provence. Atelier & Scène ouverte : « QUAND LE SLAM EST LÀ… » 11 octobre 2022 – 9 mai 2023, les mardis le Petit duc ♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Une fois par mois, Le Petit Duc vous invite à prendre la parole avec un atelier dédié au Slam, suivi d’une soirée scène-ouverte au tout public.

Cet atelier d’écriture créative à propension orale sera animé par Dizzylez, slam champion, initiateur poétique de soirées musicales.

À travers la pratique ludique de formes d’écritures variées (texte collectif, poème minute, calligramme, aphorisme, haïku, rap, slam, couplet de chanson…), venez vous exprimer, vous révéler et nous surprendre ; venez affuter vos plumes, vos oreilles et faire claquer vos langues.

À l’issue de chaque atelier, La Forge et son bar seront ouverts au public, aux auteur.e.s et aux musicien.ne.s. qui souhaiteront s’exprimer et s’accompagner musicalement.

En pratique

17h à 19h : Atelier, le 2e mardi du mois (excepté en février, le 1er mardi- voir calendrier)

Groupe limité à 15 participants – sur inscription, réservé aux adhérents àla Saison 22/23 (5€)

19h à 20h : Apéro dînatoire

20h à 22h : Soirée en accès libre, réservé aux adhérents à la Saison 22/23 (5€)

