Le Petit Détournement Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Petit Détournement Théâtre 100 Noms, 28 juin 2023, Nantes. 2023-06-28

Horaire : 20:15 21:45

Gratuit : non 10 € à 19 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public Show de doublage improvisé d’extraits de films.Par la compagnie LA POULE, troupe professionnelle d’improvisation.4 micros et plusieurs extraits de films : la mission des 4 doubleurs et du musicien du Petit Détournement est de recréer en direct des dialogues sur des images de films récents, classiques, d’action ou d’auteur, grand public ou de genre… Le Petit Détournement est inspiré par le succès de son illustre prédécesseur : le Grand Détournement, téléfilm français écrit et réalisé en 1993 par Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, racontant la vie inventée d’un John Wayne rebaptisé Georges Abitbol » l’Homme le plus classe du monde ». A une différence notable près : là où tous les dialogues de ce téléfilm avaient été écrits en amont, nos 4 doubleurs du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de réinventer des dialogues de manière totalement improvisée, challengés par un maître de cérémonie facétieux.Durée : 1h30 Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre 100 Noms Adresse 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Théâtre 100 Noms Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre 100 Noms Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Le Petit Détournement Théâtre 100 Noms 2023-06-28 was last modified: by Le Petit Détournement Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms 28 juin 2023 Nantes Théâtre 100 Noms Nantes

Nantes Loire-Atlantique