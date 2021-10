LE PETIT DEJEUNER Fleury, 10 juin 2022, Fleury.

2022-06-10 10:30:00 – 2022-06-10

Fleury Aude

Cie Dérézo

Mise en scène Charlie Windelschmidt

Avec Anaïs Cloarec et Véronique Héliès

Pour débuter votre journée, près de chez vous, Dérézo vous offre quelques gourmandises culinaires et littéraires.

En petit nombre, prenez place sur un tabouret et accoudez-vous au comptoir :

au centre de l’arène matinale, deux hôtes et poètes espiègles vous causent et vous servent, entre les actualités, l’horoscope et quelques brèves, des extraits d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, des Miscellanées culinaires de Ben Schott et d’autres textes contemporains. La compagnie brestoise déplace le théâtre vers un rituel quotidien, au plus près de chacun, et fait du petit déjeuner un instant hors du temps, convivial et nourrissant.

Spectacle recommandé à partir de 10 ans

