Le petit déjeuner de la communauté Open Geneva Autre lieu Genève

Le petit déjeuner de la communauté Open Geneva Événement ouvert à toutes et à tous : que tu sois déjà membre d’Open Geneva ou que tu envisages de rejoindre notre communauté, nous avons hâte de te voir Mercredi 8 mai, 09h00 Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T09:00:00+02:00 – 2024-05-08T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-08T09:00:00+02:00 – 2024-05-08T11:00:00+02:00

Pour bien terminer la 8ème édition du Festival d’innovation ouverte 2024, Open Geneva organise un petit déjeuner le mercredi 8 mai de 9h à 11h au SDG Solution Space ☕️

Rejoins-nous pour un moment convivial avec toute la communauté du Festival: l’occasion d’échanger sur les moments du Festival, de partager ton expérience et de commencer ta journée avec plein d’énergie positive.

Open Geneva en quelques mots:

Open Geneva est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et stimuler l’innovation ouverte dans le Grand Genève en rassemblant une communauté de 5000 innovateurs et innovatrices, en faisant vivre leurs idées, en communiquant sur leurs projets et en soutenant leur développement. Open Geneva soutient l’innovation inclusive, pour toutes et tous, et favorise l’élaboration et l’accélération de solutions concrètes pour améliorer le quotidien et la vie en société.

