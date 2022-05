LE PETIT DÉJEUNER

LE PETIT DÉJEUNER, 4 juin 2022, . LE PETIT DÉJEUNER

2022-06-04 – 2022-06-04 À partir de 10 ans Cie DEREZO

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Un snack, un mess, un gastos… ? À peine.

Au centre de « l’arène en miniature » deux « acteur.rice.s-cordon bleu » en pleine action. Gestes au rasoir et oeil complice, elles.ils vous tapent la discute : jactance moderne et brèves du matin, c’est l’accueil ! dernière mise à jour : 2022-01-07 par

