Le Petit Concert Improvisé LA COMEDIE DE TOULOUSE, 25 février 2023, TOULOUSE.

Le Petit Concert Improvisé LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 11:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

LA CIE IMPOSTICHE présente en accord avec LA PETITE COMEDIE : ce spectacle. Après une introduction musicale Didine et Juju donnent un thème et demandent aux enfants de donner des mots en lien avec celui-ci. Les thèmes abordés sont par exemple: Le sport, la nourriture, les vacances, l’amitié…. Les musiciens vont improviser plusieurs chansons sur différents thèmes en replaçant les mots donnés par les enfants! Dans les chansons les comédiens vont incarner des personnages variés pour raconter des histoires musicales inspirées par les enfants! Les instruments utilisés : Guitares, mélodica, cajón, petites percussions, voix et beat box. avec Gaëlle BLANCHARD et Julien FAJOLLE, Mise en scène : Rémy SUBRA Spectacle conseillé à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans La salle ne possède pas de rehausseur, merci d’apporter le vôtre

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

