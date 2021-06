Toulouse Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Le petit concert Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Le petit concert Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 26 juin 2021-26 juin 2021, Toulouse. Le petit concert

Bibliothèque d’étude et du patrimoine, le samedi 26 juin à 17:00

Samedi 26 juin à 17h On part en vacances, les élèves des Ateliers musicaux s’attardent sur les partitions joyeuses de Déodat de Séverac. Au piano – Enseignante : Isabelle Bouix. Avec la participation de Basile Fabre, Ayel Genzmer, Cécile Fabre et Isabelle Hennebelle. Atelier d’ensemble : Enseignante Flûte : Marina Marque-Bouaret – Enseignant Formation Musicale : Didier Dulieux. Solistes flûte : Vincent Andreu, Clémence Maurisset, Marie Araujo Rosado. Accompagnés des classes de flûte et de formation musicale. Samedi 26 juin à 17h On part en vacances, les élèves des Ateliers musicaux s’attardent sur les partitions joyeuses de Déodat de Séverac. Au piano – Enseignante : Isabelle Bouix. Avec la participation Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:00:00 2021-06-26T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse