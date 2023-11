Afterwork de décembre Le Petit Clos Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Afterwork de décembre Le Petit Clos Valence, 7 décembre 2023, Valence. Afterwork de décembre Jeudi 7 décembre, 19h00 Le Petit Clos Participation libre Rejoignez-nous pour un moment de détente après le travail.

Partage, bonne humeur et rencontres au programme !

Venez nombreux ! Le Petit Clos 19 B Avenue des Langories 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Le Petit Clos Adresse 19 B Avenue des Langories 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Le Petit Clos Valence latitude longitude 44.904609;4.901239

Le Petit Clos Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/