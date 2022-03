Le petit chaperon rouge Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Le petit chaperon rouge Vichy, 3 avril 2022, Vichy. Le petit chaperon rouge Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy

2022-04-03 – 2022-04-03 Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price)

Vichy Allier EUR 8 8 Anna est fille unique. Sa mamie lui a cousu un joli chaperon rouge qui lui va si bien que tout le monde la surnomme « le petit chaperon rouge ». lebackstep@gmail.com +33 9 81 83 02 11 http://www.lebackstep.com/ Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Ville Vichy lieuville Back Step Café Théâtre 18 boulevard des Graves (face à Leader Price) Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Le petit chaperon rouge Vichy 2022-04-03 was last modified: by Le petit chaperon rouge Vichy Vichy 3 avril 2022 Allier vichy

Vichy Allier