Le Petit Chaperon Rouge ESPACE MAURICE BEJART, 11 février 2023, VERNEUIL SUR SEINE.

Le Petit Chaperon Rouge ESPACE MAURICE BEJART. Un spectacle à la date du 2023-02-18 (2023-02-11 au ) 16:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Le petit chaperon rouge doit apporter une galette et un petit pot de beurre à Mère-Grand qui est malade, et ne ne doit surtout pas parler au loup. Obéira-t-elle à sa maman ? Venez redécouvrir le célèbre conte, dans une version drôle et dynamique. Avec trois artistes en scène, des marionnettes, un peu de chant, de l’énergie et beaucoup d’humour ! Une belle sortie familiale. Pour les enfants de 3 à 10 ans. Le Petit Chaperon Rouge

Votre billet est ici

ESPACE MAURICE BEJART VERNEUIL SUR SEINE 3, bd André Malraux 78480

Le petit chaperon rouge doit apporter une galette et un petit pot de beurre à Mère-Grand qui est malade, et ne ne doit surtout pas parler au loup. Obéira-t-elle à sa maman ? Venez redécouvrir le célèbre conte, dans une version drôle et dynamique. Avec trois artistes en scène, des marionnettes, un peu de chant, de l’énergie et beaucoup d’humour ! Une belle sortie familiale. Pour les enfants de 3 à 10 ans.

. EUR12.0 12.0 euros

Votre billet est ici