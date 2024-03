Le petit chaperon rouge, une expérience immersive et plastique fascinante Le Monfort théâtre Paris, mercredi 15 mai 2024.

Du mercredi 15 mai 2024 au samedi 18 mai 2024 :

.Tout public. payant

De 5 à 26 euros.

Das Plateau se saisit du Petit Chaperon rouge des frères Grimm, et non de Charles Perrault, pour proposer aux spectateurs – petits et grands – une expérience immersive et plastique fascinante.

Céleste Germe → Das Plateau

À travers cette version beaucoup plus subversive qu’on ne le pense,

le conte fondateur agit en écho avec notre époque. La petite fille, qui

se promène dans la forêt, n’y est ni imprudente ni naïve mais vaillante

et courageuse, traversant les dangers et retournant le sort.

Pour

donner vie à ce récit initiatique, Das Plateau imagine une scénographie

de filtres et de miroirs où le mystère de l’enfance et le merveilleux

sont là, à portée de main. Un dispositif optique qui rivalise

d’ingéniosité et se déploie en une succession de tableaux-paysages : la

forêt profonde, les rayons du soleil dans les arbres, le chemin

caillouteux qui mène chez la grand-mère…

De ce poème visuel et

jubilatoire naît un spectacle émancipateur, qui affirme avec force le

droit au mystère, au plaisir et à la liberté.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015

Simon Gosselin Le petit chaperon rouge