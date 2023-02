Le Petit Chaperon Rouge LE TRIOMPHE, 11 février 2023, ST ETIENNE.

Le Petit Chaperon Rouge LE TRIOMPHE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-06-10 15:00. Tarif : 10.8 à 10.8 euros.

Le petit chaperon rouge doit apporter une galette et un petit pot de beurre à Mère-Grand qui est malade, et ne ne doit surtout pas parler au loup. Obéira-t-elle à sa maman ? Venez redécouvrir le célèbre conte, dans une version drôle et dynamique. Avec trois artistes en scène, des marionnettes, un peu de chant, de l’énergie et beaucoup d’humour ! Une belle sortie familiale. Pour les enfants de 3 à 10 ans. Le Petit Chaperon Rouge EUR10.8 10.8 euros

LE TRIOMPHE ST ETIENNE 4 Square Violette Loire

