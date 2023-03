Le Petit Chaperon Rouge LE TRIOMPHE, 5 mars 2023, Saint-ETIENNE.

LE PETIT CHAPERON ROUGE Écrit et Mis en scène par Julien Gelas, avec Liwen Liang, Renaud Gillier, Guillaume Lanson A partir de 4 ans Le Petit Chaperon rouge : une héroïne des temps modernes !Entre une Mère dont les contraintes du quotidien ont fini par étouffer les rêves, et une MèreGrand, féministe engagée à la verve détonante et un brin déjantée, elle se révèle farceuse, courageuse et rusée, déterminée à aller jusqu’au bout de ses rêves : danser, danser, danser…Dans cette version résolument contemporaine du conte universel, qui promet bien des surprises, échappera-t-elle au redoutable Loup ?Réservation PMR : 01 39 71 59 33 Le Petit Chaperon Rouge

LE TRIOMPHE Saint-ETIENNE 4 Square Violette Loire

