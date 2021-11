Le petit chaperon rouge Parc de la Villette, 10 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 décembre 2021 au 2 janvier 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 10h40

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 15h10

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h30 à 16h10

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 19h40

Un conte populaire délicatement revisité dans sa simplicité lumineuse et la puissance évocatoire de Pommerat.

Pour ce premier des contes qu’il a réécrits, avant Pinocchio et Cendrillon, l’auteur-metteur en scène voulait parler d’aujourd’hui à des enfants d’aujourd’hui. Raconter à nouveau, le plus simplement et le plus concrètement possible, l’histoire de cette petite fille qui part de chez sa mère pour se rendre chez sa grand-mère et qui rencontre un loup.

Les 10 premières minutes du Petit Chaperon rouge (…) frisent la perfection. Libération

Les enfants comme les adultes rient et frissonnent, scotchés par ce théâtre vif et limpide, fait d’images flash et de mots rêvés. Les Échos

Que la peur est affolante, séduisante, dans ce spectacle qui a révolutionné – oui, oui – le théâtre dit « pour enfants ». Le Monde

SPECTACLE ADAPTÉ EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)

le samedi 11 décembre à 19h

En partenariat avec Accès Culture, des pièces de théâtre et des spectacles de danse comprenant des paroles sont adaptés en langue des signes française (LSF) par des comédiens LSF. En collaboration avec les équipes artistiques, les comédiens sourds ou comédiens-interprètes LSF sont intégrés aux spectacles.

Réservation de la représentation LSF auprès du Théâtre Paris-Villette

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (544m) 7 : Corentin Cariou (605m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Date complète :

