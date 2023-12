HOMMAGE A MICHEL BERGER – HOMMAGE à Michel BERGER LE PETIT CAPITOLE – CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne, 20 janvier 2024, Chalons En Champagne.

HOMMAGE à Michel BERGER – Ton piano danse toujoursJean-Marc SAUVAGNARGUESJean Marc, nous fait découvrir ou redécouvrir l’œuvre de Michel Berger. Il joue au piano et chante les chansons de Berger et à travers elles, nous raconte les différentsmoments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, où on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française. Un moment unique, intemporel, pour replonger dans l’univers musical de Michel Berger.« Ton piano danse toujours » est l’occasion de faire de nouvelles versions de ses chansons, sans jamais rien trahir de l’œuvre originale.Faire revivre pour certains, découvrir pour d’autres, ces chefs d’œuvres intemporels.

Tarif : 37.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

LE PETIT CAPITOLE – CHALONS EN CHAMPAGNE Avenue du President Roosevelt 51000 Chalons En Champagne 51