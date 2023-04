Commission de quartier Lardenne – Pradettes – Basso-Cambo Le Petit Capitole (Centre de loisirs) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Commission de quartier Lardenne – Pradettes – Basso-Cambo Le Petit Capitole (Centre de loisirs), 18 avril 2023, Toulouse. Commission de quartier Lardenne – Pradettes – Basso-Cambo Mardi 18 avril, 18h00 Le Petit Capitole (Centre de loisirs) Les sujets abordés : Grand Parc du Touch (présentation du projet ), Mobilités (ce qui va changer : pistes cyclables, pôle d’échange multi-transports, parking silo, etc.) , notre quartier se transforme (point sur les travaux et projets réalisés et à venir)… Le Petit Capitole (Centre de loisirs) 153 Avenue de Lardenne, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 62 14 10 54 Bus : ligne 46 et 65 au départ du Métro Arènes Ligne A – Arrêt Centre Aéré Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T18:00:00+02:00 – 2023-04-18T20:00:00+02:00

