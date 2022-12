Soirée vœux du maire Le Petit Capitole (Centre de loisirs) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Soirée vœux du maire Le Petit Capitole (Centre de loisirs), 23 janvier 2023, Toulouse. Soirée vœux du maire Lundi 23 janvier 2023, 18h30 Le Petit Capitole (Centre de loisirs) Présentation des vœux aux toulousains Le Petit Capitole (Centre de loisirs) 153 Avenue de Lardenne, 31100 Toulouse, France Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Bus : ligne 46 et 65 au départ du Métro Arènes Ligne A – Arrêt Centre Aéré

05 62 14 10 54 Présentation des vœux aux toulousains par le maire, Jean-Luc Moudenc et les maires de quartiers (Jean-Jacques Bolzan, Christophe Alvès, Gaëtan Cognard, Nina Ochoa)

