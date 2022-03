Le petit caillou qui voulait parler aux montagnes Rue de la Duchesse Anne Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

le mercredi 20 avril à 11:00

« Le petit caillou qui voulait parler aux montagnes » – 11h
Voyage sonore au pays des mots pour les petites oreilles, par Françoise Pelherbe. Session P'tits dévoreurs. Dès 6 mois. Sur inscription au 02 28 56 79 32

Rue de la Duchesse Anne
Médiathèque 44490 Le croisic
Le croisic
Loire-Atlantique

2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T21:00:00

